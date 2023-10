Maud Dominicy (UNICEF Belgique) : "Chacun a un rôle à jouer pour sensibiliser les enfants à la connaissance de leurs droits"

L’UNICEF Belgique publie une étude au sujet de l’éducation aux droits de l’enfant : 150 enfants et adolescents de 6 à 17 ans, pris en charge dans des services de pédopsychiatrie, ont été consultés. Interrogée sur La Première, Maud Dominicy, responsable de l’équipe plaidoyer et du projet "What Do You Think ?" coordonné par l’UNICEF, explique que cette étude montre que les enfants sont "en mesure de comprendre ces droits si on les place dans un contexte qui est tout à fait adapté. C’est la raison pour laquelle on a développé des méthodologies qui étaient adaptées aux petits enfants (entre 2 ans et demi et 6 ans). Ils ont été interrogés de manière générale, et puis de manière très spécifique à l’aide d’illustrations sur 4 droits, comme le droit à une vie digne, le droit à la protection contre les mauvais traitements, le droit à la santé, le droit au loisir, mais aussi le droit à la non-discrimination".

"On a développé des méthodologies tout à fait adaptées avec des illustrations qui sont des images qui reflètent leur contexte de vie. En plus de ça, ce qui est important, c’est de mettre les enfants dans un cadre tout à fait sécurisé, où ils sont à l’aise de s’exprimer avec des personnes de référence, de confiance pour que le cadre soit autre qu’une enquête qu’on mènerait, par exemple, auprès des adultes. C’est ce qui nous a permis d’obtenir ces résultats. Même s’ils ne sont pas représentatifs évidemment de tous les enfants en Belgique, on a quand même pu voir qu’un enfant sur cinq qui a été interrogé, connaît quelque part le concept de droit, a déjà entendu parler de ce concept, mais que si on utilise ces méthodologies adaptées, on voit tout de suite que plus de 80% savent ce que sont par exemple le droit à une vie digne, le droit à la protection, le droit à la non-discrimination, le droit à la santé. Et on voit vraiment que, dès qu’on utilise ces méthodologies, près de 80% des enfants sont sensibilisés à ces droits, ils le reconnaissent pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Et donc ça c’est extrêmement positif aussi", poursuit-elle.

Toutefois, en matière de connaissance de leurs droits, "il y a des différences entre les enfants qui ont de deux ans et demi à quatre ans, et puis ceux de quatre à six ans. C’est la raison pour laquelle on a interrogé sur le droit à la non-discrimination des enfants entre quatre et six ans, et on n’a pas interrogé les petits sur ce droit à la non-discrimination. Par contre, il y a une très bonne nouvelle, c’est que les petites filles connaissent très bien ce droit, et pensent vraiment, et c’est une très bonne nouvelle, qu’elles ont évidemment les mêmes droits que les garçons. Mais ce qui est plus inquiétant en matière de non-discrimination, c’est que 50% des enfants interrogés ne reconnaissent pas le droit à la non-discrimination des enfants porteurs d’un handicap. Et donc là, il y aurait un travail à faire", ajoute-t-elle.