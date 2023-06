Matz Sels : "La première mi-temps n’était pas bonne, les buts de Romelu nous ont donné de l’air"

"La première mi-temps n’était pas très bonne. Après Romelu fait la différence avec ses deux buts. Ça nous a donné de l’air pour la suite de la rencontre", analyse Matz Sels au micro de Manu Jous.



Le gardien de Strasbourg, appelé a remplacé Thibaut Courtois, avait forcément un rôle particulier. "Je suis très content pour l’équipe et pour moi. Je savais depuis dimanche que j’allais jouer. J’ai eu quelques jours pour me préparer. Ce n’était pas facile. J’ai essayé de ne pas lire trop. J’ai essayé de me concentrer et de me protéger. J’ai essayé d’aider l’équipe. Même si c’était plus avec les pieds qu’avec les mains dans ce match. Ce sont les matches les plus difficiles pour les gardiens. On sait qu’il y a toujours un ballon qui peut venir. J’ai essayé de me montrer pour la suite, les matches à venir et l’Euro. C’était important de montrer que je peux aider l’équipe".