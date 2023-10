Matz Sels, l’éternel remplaçant, propulsé titulaire contre l’Autriche

Mais qu’on ne se méprenne pas. Matz n’est pas le premier venu. Formé au Lierse, il se révèle à La Gantoise avec qui il surprend (et séduit) toute la Belgique en 2015. Les Buffalos de Vanhaezebrouck décrochent le titre de champion et force les portes des huitièmes de finale de la C1 la saison suivante.



L’Anversois tente ensuite l’aventure à Newcastle. Elle tourne court. Sels se relance ensuite à Anderlecht avant de mettre le cap sur Strasbourg. Sa deuxième expérience à l’étranger est nettement plus convaincante.



Depuis 2018, il endosse le costume de N.1 en Alsace et enchaîne les matches. Même une rupture du tendon d’Achille ne remet pas en cause son statut. Une fois sur pied, il retrouve sa place de titulaire. En 2022, il est élu meilleur gardien de Ligue 1. Il gagne aussi ses galons de capitaine du Racing.



Sels a surtout souffert de la concurrence d’une génération exceptionnelle incarnée par Thibaut Courtois. Le voilà propulsé titulaire pour le match clé de la campagne. Taillé dans le chêne, le garçon a les épaules et l’expérience pour assumer.