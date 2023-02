Matvii, étudiant ukrainien à Namur : "J’aimerais retourner en Ukraine pour enseigner la musique"

Dans son petit studio de Salzinnes, 5 à 6 heures par jour, Matvii travaille sur son violon. "Je joue depuis mes 6 ans et la musique, c’est ma vie", résume ce jeune Ukrainien de 17 ans qui, aux premiers jours de la guerre, a dû fuir la région de Kiev. Grâce à ses connaissances dans le monde de la musique, il a été accueilli à Namur dans une famille d’accueil, et s’est inscrit à l’institut royal supérieur de musique et de pédagogie (IMEP). "Pour moi c’est magnifique, car en Belgique je découvre une autre culture musicale, des musiciens avec un autre caractère."

Une opportunité, qui ne fait pas oublier à Matvii sa situation d’exilé : son père et ses grands-parents sont restés au pays. Tandis que sa mère est en Pologne avec ses 4 frères et sœurs. Alors, plus que jamais, le violon est un refuge. "Cela m’aide à rester calme, à réfléchir à ma famille mon pays et mes amis qui sont restés en Ukraine."



Aujourd’hui, Matvii a un rêve : obtenir son diplôme de professeur et retourner en Ukraine pour enseigner la musique aux enfants. Le 19 mars, il organisera par ailleurs un concert à l’église d’Emines (Namur). "C’est un petit présent, pour remercier les Belges qui nous ont accueillis et aidés.", conclut Matvii.