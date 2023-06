"Remco est parti très vite, même si pour être honnête, j'étais plus inquiet pour Felix Gall", a déclaré Skjelmose après la course. "Il est parti comme une balle et je ne savais pas si Remco jouait un jeu ou s'il était à la limite. J'ai gardé confiance et j'ai tout donné".



Le coureur danois de 22 ans a ainsi enlevé sa 5e victoire en carrière, la 1e en WorldTour. Au général, Mattias Skjelmose compte 17 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, alors qu'il reste deux étapes de montagne et un contre-la-montre au programme. "J'espère pouvoir garder ce maillot. Ce sera difficile mais nous ferons de notre mieux", avance Mattias Skjelmose. "J'espère pouvoir garder le maillot jusqu'au contre-la-montre final. Ensuite, tout dépendra de moi".