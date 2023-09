Mattia a 12 ans et vient de Herstal. Il a grandi dans une famille d’artistes puisque son grand-père est musicien et son parrain est chanteur et guitariste. Il chante également régulièrement avec sa grande soeur Mona.

Mattia est aussi un grand fan d'Harry Potter et son idole est l'acteur principal de la saga : Daniel Radcliff.

Lors de son audition à l’aveugle, Mattia a interprété le tube d’Olivia Rodrigo "Drivers licence". Sa prestation lui a valu les félicitations et les buzzs de nos deux coachs féminines : Typh Barrow et Alice on the Roof. Etant sa coach favorite depuis le départ, il n'a pas eu de mal à faire un choix et a intégré la Team Typh.