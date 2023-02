Matthieu Percy jeune auteur compositeur interprête brabançon

Le jeune Matthieu a 29 ans. Originaire d'Ottignies, il vit actuellement à Braine-l'Alleud. La collaboration avec des musiciens d’exception – arrangements signés par le violoniste Grégoire Dune et le guitariste Christophe Pons, notamment – aboutit à la création de son premier EP " Du courage en souvenirs ".

"Je compose à la guitare et j'écris mes textes et j'ai la chance d'être super bien entouré de top niveau (...) on écoutait beaucoup de musique à la maison et vers 16 - 17 ans je me suis mis à la guitare et assez vite j'ai commencé à chanter et puis à écrire un peu tout seul dans mon coin dans ma chambre".

Son premier EP " Du courage en souvenirs ", est disponible sur Spotify, Youtube (clip) et toutes les plateformes légales.