Matthieu Frances (Ennemi Public) : “Ça a été un long marathon pour y arriver”

Aviez-vous imaginé faire 3 saisons dès le début ?

M.F. : Non, on a vraiment découvert le métier sur le tas. Il faut savoir qu’à l’époque où on a créé Ennemi public, il n’existait quasiment pas de séries belges que ma génération appréciait. On regardait donc uniquement des séries américaines au format classique de 22 épisodes. Ces séries coûtaient une fortune et nous, on n’était pas du tout sur ce modèle-là.

C’était la folie lors du premier appel à projets, beaucoup ont tenté le coup. Quand on a su qu’on était sélectionné, on a sauté de joie ! On rêvait que la série existe mais on savait que le chemin était encore long. Chaque étape qu’on franchissait était une réussite pour nous. Quand on a pu faire le premier pilote, c’était déjà une victoire. Pareil lorsqu’on a su que la série serait diffusée sur La Une et ainsi de suite. Quand la première saison s’est concrétisée, on a commencé à penser à une saison ultérieure. Comme on est fan de séries, ça n’avait pas de sens pour nous de faire une série sans saisons. Et effectivement, on a pensé au format 3 saisons dès le départ parce qu’on n’aimait pas trop les séries qui tiraient en longueur.