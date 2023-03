Matthieu Frances (Ennemi public) : “C’est une expérience extraordinaire et très enrichissante”

Avec du recul, y a-t-il une intrigue que vous changeriez ?

M.F. : Un des plus gros problèmes d’Ennemi public, c’est le personnage de Chloé. Je trouve que c’est le plus beau personnage qu’on ait inventé, mais il a un énorme défaut d’écriture : il n’a pas d’entourage. Chloé arrive seule dans le village de Vielsart alors qu’elle vient d’ailleurs, et n’a personne à qui vraiment parler. C’est pour cette raison qu’on lui a créé le fantôme de sa petite sœur. Je pense que les spectateurs·trices éprouvent un petit manque d’empathie à son égard, car ils n’arrivent pas à s’identifier à un personnage si solitaire. On écrivait en même temps que La Trêve et les deux séries devaient se différencier. Ce qui se retrouvait dans une série ne pouvait pas apparaître dans l’autre. Pour les Ardennes, c’était indiscutable, mais en ce qui concerne Chloé, ça a été plus compliqué. Au début, on voulait qu’elle revienne enquêter dans son village natal. Seulement, les auteurs de La Trêve ont eu la même idée. Il a donc fallu que quelqu’un change d’avis et on l’a fait. Toutefois, je ne regrette pas parce que ça a créé plein d’autres choses, mais l’idée d’origine aurait été beaucoup plus facile à écrire.