Matthias Sindelar, l’artiste autrichien oublié et opposant au régime nazi

Les années passent et le monde continue de changer. L’Autriche est annexée par le IIIe Reich. Un match amical entre l’Allemagne et l’Ostmark est organisé pour célébrer cette "union" : Anschlussspiel. La suite, c’est l’historien Olivier Margot qui la raconte sur France Culture.



"En arrivant sur la pelouse, on leur fait comprendre qu’ils n’ont pas le droit de marquer. La Wunder Team fait une première mi-temps prodigieuse. Mais chaque fois qu’ils peuvent marquer soit Sindelar tire à côté, soit les joueurs reviennent sur leur pas. A force, on finit par comprendre que peut-être, ils n’ont pas le droit de marquer. Mais il y a une deuxième mi-temps. Et là, Sindelar craque et marque. On le voit lever le poing, se retourner et commencer à courir vers la tribune de l’aréopage nazi", décrit l’auteur de "L’homme qui n’est jamais mort" un roman inspiré de la vie de Sindelar. L’Ostmark s’impose finalement 2-0 et adresse un sacré pied de nez à "l’envahisseur".



Sindelar, le héros romantique, se dresse face aux nazis. Un acte de résistance, celui de naissance de sa légende. C’est là aussi que le mythe s’éloigne peut-être de la réalité.



"Les explosions de joie de Sindelar, la foule du stade Ernst-Happel, à Vienne, oui, tout ça a existé. Le problème, c’est l’interprétation qu’on leur donne", explique Paul Dietschy, historien spécialiste du sport et auteur de L’Histoire du Football, à So Foot en 2015. "D’après moi, ces célébrations sont plus le signe d’un refus de l’Anschluss sportive que d’une démonstration politique. On a trop tendance à ériger Sindelar comme un symbole. Il est le défenseur du football viennois plus qu’il est un homme avec une conscience politique", détaille-t-il.