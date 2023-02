Matthias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos incandescents dans le film noir belge "Le Fidèle"

Présenté à la Mostra de Venise en 2017 et représentant de la Belgique aux Oscars en 2018, Le Fidèle réunit deux pointures du cinéma franco-belge : Matthias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos. Ce film noir moderne est à découvrir le jeudi 2 mars à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 7 jours sur Auvio.

Que raconte Le Fidèle ?

Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c'est la passion totale et incandescente. Seulement, Gino a un secret. Un grand secret qui pourrait mettre leur entourage en danger. Alors ils vont devoir se battre contre la raison et leurs propres failles pour rester fidèles à leur amour.

Le Fidèle est le troisième long-métrage du réalisateur belge Michael R. Roskam. Après le choc Bullhead, qui avait révélé Matthias Schoenaerts, et le thriller Quand vient la nuit (avec Tom Hardy), le cinéaste s'essaye au film d'amour tout en gardant sa prédilection pour le polar. Il mélange en effet les genres en proposant une passion dévorante défiée par le grand banditisme, entre courses automobiles et désir brûlant.