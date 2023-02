Matthias Casse lance sa saison à Paris : "J’essaie d’élargir mon panel technique d’ici aux JO en 2024"

Ce week-end, Matthias Casse va prendre part au Grand Chelem de Paris, en France. Il s'agira de son tout premier tournoi de l'année 2023.

"J’aborde toujours le tournoi parisien avec beaucoup d’impatience. Il y a beaucoup de supporters, y compris des Belges, une super ambiance et du judo de haut niveau. Je me sens bien et j’ai déjà prouvé plusieurs fois que je pouvais battre n’importe qui. Je ne vais plus à une compétition sans viser le podium", indique le judoka belge.

"Le calendrier international de cette année est un peu différent des autres années. Il y aura la Coupe du monde en mai, puis le Masters et seulement à la fin de l'année le championnat d'Europe. Ce sont les moments forts de la saison où j’espère être en forme", ajoute-t-il.