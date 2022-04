Matthias Casse en confiance : "Je crois que je peux gagner l'Euro"

Matthias Casse s'estime prêt pour aborder les championnats d'Europe de judo qui se dérouleront du 29 avril au 1er mai à Sofia. Le champion du monde en titre et médaillé de bronze des JO de Tokyo (-81 kg) est conscient que la concurrence sera encore rude dans la capitale bulgare. "Je ne crains personne. Je crois que je peux gagner l'Euro."

Casse a entamé l'année 2022 sur le même mode élevé que l'an dernier en s'adjugeant trois victoires consécutives en tournoi (Grand Chelem d'Abu Dhabi, Grand Prix du Portugal et Grand Chelem de Tel Aviv). En revanche le Grand Chelem d'Antalya début avril a été moins concluant. '"Conséquence d'une suite de compétitions et de stages, et d'une petite fatigue et d'un état grippal après le stage de Nymburk", a confié Casse mardi à Belga. "Je n'ai jamais trouvé mon rythme. La tête voulait mais mon corps ne suivait pas."

Pas de quoi entamer la confiance du N.1 mondial. "J'ai travaillé très dur ces dernières semaines et toutes mes compétitions ont été disputées en fonction de l'Euro. Les championnats d'Europe sont mon premier objectif de l'année à côté des championnats du monde. Ce sera sans aucun doute difficile car beaucoup d'Européens figurent dans le top 10 de la catégorie des moins de 81 kg", a ajouté celui qui a déjà été sacré champion d'Europe en 2019 à Minsk.