Matthew Perry (Friends) raconte quand il a failli mourir

Intitulée " Friends, Lovers and the Big terrible Thing”, l’autobiographie sortira le 1er novembre et répondra à des rumeurs liées à son passé de toxicomane. " Reconnaissant d’être en vie ", l’acteur explique pour le magazine People qu’il a " dû attendre d’être à peu près sûr d’être sobre – et éloigné de ces maladies que sont l’alcoolisme et la dépendance – pour écrire tout cela. Le principal pour moi, c’est que cela aide les gens. "

En racontant son histoire, il veut soutenir les autres personnes dépendantes et montrer qu’il y a toujours de l’espoir.

Lui-même a reçu un pronostic terrible à 49 ans alors qu’il souffrait d’une perforation gastro-intestinale à cause d’une consommation d’opiacés : " Les médecins ont dit à ma famille que j’avais 2% de chances de survivre ", se rappelle-t-il, " On m’a mis sous un appareil appelé ECMO, qui assure la respiration à la place du cœur et des poumons. Personne ne survit à cela ".

Matthew Perry explique aussi que son addiction était à son sommet lors du tournage de Friends. Il a pu compter sur ses collègues pour tenir le coup : "C’est comme les pingouins. Dans la nature, quand l’un d’eux est malade ou très blessé, les autres pingouins l’entourent et le soutiennent. Ils marchent autour de lui jusqu’à ce qu’il puisse marcher tout seul. C’est un peu ce que le casting a fait pour moi " partage Gala.

A 24 ans, il a rejoint le casting de Friends et a augmenté sa consommation d’alcool en même temps. En 1997, 3 ans plus tard, l’acteur devenait dépendant au Vicodin, un analgésique censé soigner une blessure suite à un accident de jet ski. The Sun dévoile qu’il buvait près d’un litre de vodka par jour en 2001 et prenait parfois 55 cachets de Vicodin par jour.

Après 15 cures de désintoxication et cette grosse frayeur liée à sa santé il y a 4 ans, il va mieux et raconte son histoire dans cette biographie. Cet ouvrage devrait permettre à ses fans, souvent inquiets par rapport à son changement de poids durant les saisons de Friends, de comprendre enfin son parcours d’addictions.