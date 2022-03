Matthew Irons lâche des infos sur le retour de Puggy : "On a besoin de remonter sur scène"

Éloigné de The Voice Belgique depuis deux ans maintenant, Matthew Irons a pu se concentrer sur d’autres projets. Pourtant, depuis 2016 et l’album Colours, son groupe Puggy s’est fait plus discret.

Mais le retour se rapproche ! L’auteur-compositeur-interprète le confirme, son groupe sort lentement de sa torpeur. "À la fin de la tournée, on a eu besoin de souffler et aussi de découvrir d’autres passions parce qu’on avait été enfermés pendant 15 ans juste à trois. On travaille encore tous les jours ensemble (NDLR : ils ont notamment produit l’album de Noé Preszow)" précise-t-il.

Puggy, après Bigfoot Family, a été occupé par une autre bande originale d’un film d’animation : Hopper et le Hamster des ténèbres. La production leur avait commandé une musique 'à la John Williams', célèbre compositeur de Star Wars, Indiana Jones, E.T., ou encore Harry Potter. Le travail était donc aussi passionnant que conséquent puisque le groupe a dû proposer une musique plus symphonique.

On a repoussé le disque sur lequel on travaillait pour cette opportunité. Je m’excuse auprès de tous nos fans et de tous les gens qui nous attendent, mais on attend aussi, on a besoin de remonter sur scène.

Et Matthew Irons ajoute même que l’album est presque prêt. Il espère un titre pour l’été avant une tournée dès l’automne prochain : "On est juste en train de finaliser certaines choses dans la production et la structure, mais incessamment on aura des nouvelles à vous annoncer".