Matthew Irons coach de The Voice Kids avec Alice on the Roof : "Le fait qu'Alice participe a influencé ma décision"

Les 2 premiers coachs de cette saison ont appris leur nomination il y a une semaine. Leur complicité est même déjà bien installée, ils ont hâte de se confronter pour récupérer les meilleurs jeunes talents. "Le fait qu'Alice participe a influencé ma décision" confie même Matthew Irons. "On se connaît assez bien, on a quand même beaucoup travaillé ensemble et donc si on peut passer tout ce temps ensemble et travailler dans un cadre comme The Voice (c'est encore mieux)".

Alice on the Roof est tout aussi heureuse d'intégrer l'aventure. "J'avais dit 'oui' sans savoir que Matthew serait là. C'est l'énorme bonus, je l'apprécie énormément donc je suis trop contente de faire cela avec lui" déclare-t-elle. "Première expérience mais quand on m'a dit que cette année c'est une édition Kids, j'ai eu tout de suite envie. J'aime beaucoup les enfants".