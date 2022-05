Matthew Irons, coach à The Voice Kids : "Je voulais d’abord sortir un single de Puggy avant de repasser à la télé"

Après plus de deux ans d’absence, tu es de retour dans The Voice Kids. Qu’est ce qui t’a poussé à accepter ce rôle une nouvelle fois ?

Principalement le timing. Ça s’est vraiment très, très bien mis par rapport à ce que je voulais faire avec Puggy. Je voulais d’abord sortir un single de Puggy avant de repasser à la télé pour être le chanteur de Puggy qui fait The Voice et pas le coach de The Voice qui fait un album. Et puis, surtout, le fait que ce soit les enfants ! Je n’aurais pas vraiment eu le temps si ça aurait été les adultes, les tournages sont plus longs. Et puis, The Voice Kids, j’avais trouvé ça vraiment très très gai. C’est une bonne façon de remettre le pied dedans, ça revient au jeu, c’est plus ludique, c’est un petit peu moins prise de tête, c’est beaucoup plus drôle. Et puis aussi, quand j’ai appris qu’Alice allait faire partie du banc des coachs, ça a aussi énormément joué parce qu’on s’entend très très bien. Et je me suis dit quitte à retourner sur The Voice, autant travailler avec quelqu’un avec qui je m’entends très bien et pour qui j’ai beaucoup de respect.