Matthew Fox, Jason Priestley, Adriana Karembeu : du beau monde pour l'ouverture du Festival de Télévision de Monte-Carlo

Cette année, les stars se sont succédées sur le tapis bleu du Grimaldi Forum. Côté américain, on a pu voir David Hasselhoff (Alerte à Malibu, Les Feux de l'Amour), Jason Thompson et Melissa Ordway (Les Feux de l'Amour), Jane Seymour (Jane the Virgin), Jason Priestley (le célèbre Brandon Walsh de Beverly Hills 90210), Neal McDonough (Band of Brothers, Desparate Housewives), Danny Glover (L'Arme fatale), et Hill Harper et Paige Spara (Good Doctor).