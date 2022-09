Matteo Salvini doublé sur sa droite par Giorgia Meloni : un fauteuil pour deux à la tête de l'extrême droite en Italie

Longtemps porte-étendard du nationalisme italien, Matteo Salvini a été doublé sur sa droite par Giorgia Meloni et pourrait devenir la mouche du coche de leur coalition à l'issue des législatives du 25 septembre. Les derniers sondages publiés la semaine dernière placent la formation post-fasciste de Meloni, Fratelli d'Italia (FdI), à plus de 24%, près de deux fois plus que la Ligue de Salvini.

Un tel résultat le jour du scrutin permettrait à la fringante quadra de prétendre au poste de Premier ministre et de fixer le cap de leur coalition, qui comprend également Forza Italia (FI, droite libérale) de l'ancien chef de gouvernement Silvio Berlusconi.