Matteo Berrettini, le retour fulgurant de l’as italien du gazon

"Il n’est pas seulement puissant, il est aussi super précis. Sur gazon, c’est encore plus difficile de retourner, ce qui offre beaucoup de points "gratuits" à Matteo. Deuxièmement, son coup droit est un des plus gros du circuit. Sur sa mise en jeu, si le service revient, Matteo trouve son coup droit et cherche à déborder son adversaire ou à faire un coup gagnant", complète l’entraîneur français. Une analyse confirmée par les chiffres. Berrettini remporte plus de points sur son service (72% contre 69%) et le garde plus souvent (91% contre 88%) sur gazon que sur n'importe quelle autre surface.



Berrettini parvient même à transformer sa relative faiblesse en revers en force, grâce à un slice efficace. "Il l’utilise pour forcer ses adversaires à frapper vers le haut, ce qui lui donne des opportunités d’attaquer avec son coup droit".



De retour en forme, en confiance après sa série de victoires, l’Italien de 26 ans va débarquer à Wimbledon plein d’ambition. Et avec le rêve d’aller chercher son premier titre du Grand Chelem.



"J’étais proche. En 2021, j’ai fait quarts, demies, finale. J’ai perdu Novak et Rafa, et ils ont gagné le tournoi derrière… Je ne dirais pas que ce qu’il me manque, c’est qu’ils ne soient plus là, mais pas loin", sourit-il récemment dans L’Équipe.



Premier italien finaliste au All England Club en 2021, il pourrait en cas de victoire rejoindre Adriano Panatta et Nicola Pietrangeli dans la légende du tennis italien.