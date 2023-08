Mattel tire les marrons du film Barbie

Elle est partout et même ceux qui ne jouent pas ou plus à la poupée ne peuvent se soustraire à l’omniprésence médiatique de Barbie depuis la sortie du film consacré à son univers. Produits par la société Mattel, la poupée comme le film boostent mutuellement leurs ventes de poupées et d’entrées. La sortie du film avec Margot Robbie et Ryan Gosling a ainsi généré une nouvelle collection de poupées mais le succès du film a également suscité un regain d’intérêt sur l’ensemble des personnages de la marque. Et le vintage n’échappe pas au phénomène puisque la cote des modèles vintage de la poupée US aurait également grimpé de 20%. Visionnez à ce sujet le reportage ci-dessus de Lisa Beken et Pierre Wuidart diffusé dans le Journal Télévisé de ce mercredi.