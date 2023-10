Mattel s’associe à Stevie Nicks (Fleetwood Mac) pour créer une poupée Barbie à son effigie

Stevie Nicks, chanteuse de Fleetwood Mac, a confié qu’elle travaillait avec le fabricant de jouets Mattel pour produire une poupée Barbie à son effigie.

Présentant la poupée au public du Madison Square Garden de New York ce week-end, l’artiste a déclaré : "J’ai quelque chose de très excitant à partager avec vous quelques heures avant le reste du monde", avant d’ajouter que le fabricant l’avait approchée il y a un an, bien avant la sortie du film Barbie, qui a connu un énorme succès.

"J’ai été bouleversée", a-t-elle déclaré, tout en tenant la poupée dans ses mains. "Sera-t-elle comme moi ? Aura-t-elle mon esprit ? Aura-t-elle mon cœur ?"

"Quand je la regarde, je vois mon moi de 27 ans", a ajouté la chanteuse. "Je suis elle et elle est moi", a-t-elle ajouté.

La nouvelle a été confirmée par A Plastic Tan, un compte non officiel de Barbie sur Instagram, qui a partagé une photo de la poupée Stevie Nicks. Elle est désormais disponible en précommande sur Amazon aux États-Unis.

"La poupée Barbie Stevie Nicks est prête à groover sur une scène au clair de lune avec ses cheveux blonds vaporeux, sa frange texturée et ses yeux charbonneux", peut-on lire dans le document de vente. "Sa robe éthérée est inspirée du légendaire album Rumours de 1977 et comporte un corsage enveloppant en velours et une jupe superposée qui se drape et tourbillonne comme de la fumée."

"Comme dans la chanson "Rhiannon", Stevie semble prête à s’envoler comme un oiseau avec ses manches fluides en mousseline de soie. Son look envoûtant est complété par son collier signature en forme de lune dorée, de grandes bottes noires et un tambourin avec des rubans qui tombent en cascade".

Le prochain concert de Stevie Nicks aura lieu le 4 octobre au KeyBank Center de Buffalo, dans l’État de New York.