Mattel lance sa nouvelle poupée American Girl : une reine du dancefloor !

La "Fille de 2023" est présentée comme "Kavi, le tout premier personnage sud-asiatique et qui vit avec sa famille indo-américaine très unie dans le New Jersey – à un court trajet en train de son endroit préféré au monde, New York et Broadway !"

Elle porte un haut en résille coloré avec un pantalon de jogging argenté et des chaussures de tennis roses. Et surtout, les accessoires de la collection comportent tout ce qu’il faut pour être une productrice de musique électronique : un mini-clavier avec des touches LED qui joue 6 tonalités, un pad de batterie avec jeu de baguettes, un faux ordi portable (et son logiciel de prod), un micro, des écouteurs, un tabouret, un bureau et un kit d’écriture pour écrire des chansons. Un kit qui s’achète à part et qui amènera les parents à débourser 115$ supplémentaires ! Et Kavi est encore déclinée avec d’autres panoplies : une veste de scène, un costume de danse Bollywood, un chien en peluche, un bob en fausse fourrure et sac à main matelassé, des accessoires pour faire du yoga… On peut vite, très vite se ruiner !

"Comme tous nos personnages bien-aimés, les histoires culturellement pertinentes et ambitieuses de Kavi aident à inspirer les enfants à briller à leur manière et à être fiers de qui ils sont", a déclaré le directeur général de la marque. Une future génération de DJettes et productrices électros est peut-être en marche !