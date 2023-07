MATTEL en route pour devenir le nouveau MARVEL

Le PDG de Mattel a détaillé ses idées dans Vanity Fair : "Il ne s’agissait pas de faire un film. Il s’agissait de créer un événement culturel qui atteindra, engagera et touchera les consommateurs du monde entier. Et c’est ce que nous avons fait. Le pari est gagné".

Selon le magazine, Mattel a donc déjà 14 autres films basés sur des jouets à divers stades de développement, dont un film sur les petites voitures Hot Wheels produit par JJ Abrams, la vision de Lena Dunham (dont une première version de Barbie a été recalée car jugée trop cynique) sur le monde des Polly Pocket, et un autre film dirigé par Tom Hanks sur l’astronaute action man Major Matt Mason, qui a inspiré le jouet Buzz l’éclair pour Toy Story.

Comme l’avoue spontanément Ynon Kreiz, "cette première sortie au cinéma et la vitrine qu’elle représente est une étape importante pour Mattel". Et même quand le film de Greta Gerwing se moque ouvertement des bosses de Mattel, Kreiz récolte en termes d’image : "Nous prenons nos marques très au sérieux et nous prenons très au sérieux ce que nous faisons, mais nous ne nous prenons pas très au sérieux."