Matt Pokora fête ses 20 ans de carrière avec son album "Épicentre" et un concert à Bruxelles en 2023

Matt Pokora est de retour. Son nouvel album Épicentre est sorti le 4 novembre. Il fêtera également ses 20 ans de carrière au Palais 12 le 20 octobre 2023.

Vingt ans que Matt Pokora est dans la course. Vingt ans depuis ses débuts avec le groupe Linkup et son premier single sorti en 2003. Son dernier album Pyramide, sorti en avril 2019, s’était vendu à plus de 500.000 exemplaires en francophonie. Après trois ans et demi, pendant lesquels il est devenu papa de deux enfants, Matt Pokora est de retour depuis le 4 novembre avec son nouvel album, Épicentre, le 11e en 20 ans.

Sur ce nouvel album, un premier single qu’on a beaucoup entendu depuis le 30 août : Qui on est. Une ballade pop acoustique pour démarrer l’album, une forme de pari pour lui puisque ce n’est pas son style de prédilection.

"Le thème s’imposait vraiment naturellement comme un thème parfait pour un retour après ce qu’on venait de traverser […]. C’était une évidence quand on écoutait l’album", explique Matt Pokora.