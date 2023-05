Matt Pokora explique l'origine de son nom de scène

Depuis 20 ans, le chanteur M Pokora enchaîne les succès avec des titres comme "Juste une photo de toi", "Les planètes" ou encore "Elle me contrôle".

Invité de Laurent Delahousse sur le plateau de "20h30, le dimanche" sur France 2, M Pokora a dévoilé l'origine de son nom de scène.

Le chanteur de 37 ans a pris ce nom grâce à la nounou de l'émission "Popstars", émission à laquelle il a participé en 2003 : "On avait une nounou qui s'occupait de nous dans le cadre de l'émission. Un jour, elle m'a pris entre quatre yeux et elle m'a dit : il y a une chose que tu ne dois pas changer, c'est que tu restes humble. L'humilité c'est la valeur la plus importante dans ce métier, dans la vie."

M Pokora explique avoir appelé sa grand mère d'origine polonaise pour trouver un nom en lien avec humilité : "J'ai appelé ma grand-mère, ça a été mon premier tatouage : Pokora. Pokora veut dire humilité en polonais."

Matthieu Tota est donc devenu M Pokora.

L'interprète de "Si t'es pas là" sera de passage à Bruxelles le 20 et 21 octobre 2023 au Palais 12. Cela sera l'occasion de retrouver son public après 20 ans de carrière comme il l'a expliqué sur Instagram : "Tellement hâte de vous retrouver pour ce nouveau show ! Revenir ensemble sur vingt ans de musique à vos côtés, vingt ans de communion sur chacune des tournées, vingt ans à grandir avec vous…"