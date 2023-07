Matt Damon voulait faire une pause dans sa carrière sauf si Christopher Nolan l'appelait

Cela fait plusieurs années que Matt Damon enchaîne les projets cinématographiques. Récemment, il a joué dans "Air" (qu’il a produit), "The Last Duel" (qu’il a produit et co-écrit) et "Stillwater." Mais l’acteur a aussi fait des apparitions dans "Thor : Love and Thunder" et "No Sudden Move"

Après tout ce travail, il avait dit à sa femme, Luciana, qu’il prendrait du repos. C’était sans compter sur l’appel de Christopher Nolan. Rappelons que Matt Damon a joué dans le célèbre film de science-fiction du réalisateur : "Interstellar" en 2014.

Pour son nouveau drame historique consacré au créateur de la bombe atomique et dont le film porte son nom, "Oppenheimer", Nolan a proposé à l’acteur américain le rôle du général Leslie Groves, celui qui a supervisé le projet Manhattan, où les armes atomiques des États-Unis ont été créées.

C’est dans l’émission Around The Table d'EW avec Nolan et ses collègues Cillian Murphy, Emily Blunt et Robert Downey Jr. que Matt Damon s'est confié : "J'avais - sans vouloir être trop personnel - longuement négocié avec ma femme que j'allais prendre du temps libre. J'avais joué dans Interstellar, puis Chris m'a mis de côté pour ses autres films, donc je n'étais pas dans la rotation, mais j'ai négocié en thérapie de couple - c'est une histoire vraie - la seule condition pour que je ne prenne pas du temps libre, c'est que Chris Nolan m'appelle. Et ce, sans savoir s'il travaillait sur quoi que ce soit, car il ne vous le dit jamais. Il vous appelle juste à l'improviste. Et donc, c'était un moment dans mon foyer."

Dans l’émission, Cillian Murphy, qui incarne le célèbre Oppenheimer, explique les méthodes de recrutement de Nolan. L’acteur irlandais ignorait que le réalisateur avait écrit un scénario sur Oppenheimer jusqu'à ce que Nolan l'appelle pour lui demander s'il était intéressé par le rôle du physicien. "Le mode de fonctionnement de Chris consiste à vous appeler à l'improviste", confirme Murphy. "Je n'en avais vraiment aucune idée. Il m'a dit qu'il faisait un film sur Oppenheimer et m'a dit : "J'aimerais que tu joues Oppenheimer". J'ai dû m'asseoir. C'était un peu bouleversant. "

Une méthode à l’improviste parfois contraignante, reconnaît Nolan. "Cela signifie qu'il est très difficile de vous appeler pour sortir dîner ou autre. Parce qu'à chaque fois que vous répondez au téléphone, on se demande ce qu'on va faire".

Oppenheimer sort au cinéma ce mercredi 19 juillet.