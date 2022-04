Matt Damon et Ben Affleck ensemble pour un film sur le contrat entre Nike et Michael Jordan

Matt Damon et Ben Affleck se retrouvent à nouveau pour un projet de long-métrage sur le contrat ambitieux entre Nike et Michael Jordan.

Après avoir coécrit le scénario de Will Hunting, réalisé par Gus van Sant, dans lequel ils incarnent respectivement le premier et le second rôle et également après avoir partagé l’affiche de The Last Duel de Ridley Scott, les deux acteurs américains se retrouvent pour un film sur Sonny Vaccaro, directeur marketing de la marque au Swoosh.

John Paul Sonny Vaccaro est l’homme à l’origine d’une des plus grandes collaborations. En effet, c’est lui qui, par sa force de persuasion, fait signer le contrat historique entre la marque et Michael Jordan. Pour ce faire, il mise l’intégralité du budget partenariat avec les joueurs professionnels sur Jordan, alors âgé de seulement 21 ans. Pour son premier match au Chicago Stadium le 26 octobre 1984, le jeune Michael Jordan arbore la fameuse Air Jordan 1 alors que la ligue américaine impose aux joueurs le port de baskets blanches sous peine de payer une amende de 5000 $. Pas de problème pour Vaccaro qui réussit à les faire payer par la marque, ce qui s’avère être un coup de génie car à partir de ce moment-là, les ventes de la paire sont montées en flèche.

Le long-métrage, réalisé notamment par Ben Affleck (qui interprétera Paul Knight, le cofondateur de Nike), se concentre sur l’histoire du contrat et l’ambition de Vaccaro (joué par Matt Damon) de faire signer Jordan.