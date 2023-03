Matt Cameron (Pearl Jam) ne remplacera pas Taylor Hawkins dans les Foo Fighters

Matt Cameron, le batteur de Pearl Jam, a démenti les rumeurs selon lesquelles il prévoyait de remplacer Taylor Hawkins à la batterie avec les Foo Fighters.

C’est via le magazine The Sun qu’on a appris en début du mois que lui et l’ancien batteur d’Angels & Airwaves, Atom Willard, étaient pressentis pour assurer la batterie lors de concerts d’été du groupe aux États-Unis et au Canada.

Une source aurait déclaré au tabloïd : "Les Foos ont travaillé avec un certain nombre de musiciens proches de Taylor et du groupe au cours des derniers mois. Matt et Atom sont pressentis pour jouer de la batterie lors des concerts, dont le premier aura lieu en mai."

"Matt sera le premier à jouer de la batterie, mais Atom tournera en rotation avec lui. Ils ont tous deux répété au Studio 606, le studio des Foo Fighters."