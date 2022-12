Matt Bellamy de Muse évoque son amour pour la musique metal

Dès l’annonce de l’album Will of The People de Muse, Matt Bellamy avait précisé qu’on y croiserait de multiples styles musicaux, et notamment un son plus dur, dans l’esprit du heavy metal.

Avec l’album The End, So Far de Slipknot, Muse a installé un des disques les plus durs dans les Tops britanniques de cette année 2022 et Matt Bellamy confirme que " le metal a toujours été proche d’eux ".

" Nous avons grandi en écoutant Iron Maiden, Nirvana, Rage Against The Machine and les Smashing Pumpkins, mais aussi les grands noms eighties du metal. Metallica faisait partie des meilleurs pour nous, mais Maiden était britannique et nous semblait plus punk, d’une certaine manière. La chanson " Phantom of the Opera " (d’Iron Maiden) était même plus proche de la musique classique que d’autres titres. Il y a toujours eu quelque chose d’inquiétant et d’énervé à la fois. C’est pour ça qu’Iron Maiden nous a toujours fascinés ".

"Cet usage des harmonies, des tonalités mineures, de l’approche progressive sur les arrangements… c’est quelque chose que nous partageons, même si nous ne sonnerons jamais comme eux, et que nous sommes dans un style différent. Mais nous avons beaucoup de respect pour eux en tant que musiciens, particulièrement Steve Harris, qui est l’un des meilleurs bassistes que je connaisse."

S’exprimant à Amit Sharma du magazine Classic Rock, Matt Bellamy a aussi évoqué son affection pour le guitariste Yngwie Malmsteen, après qu’il lui soit fait remarquer que la chanson " You Make Me Feel Like It’s Halloween " sonnait un peu comme le travail du guitar hero suédois.

"Oh, brillant !," s’est exclamé Bellamy. "Je ne l’ai pas écouté depuis un moment mais Yngwie est l’un de ceux que j’écoutais beaucoup au début des années 90 quand j’ai commencé à jouer de la guitare. A l’époque, je pensais clairement qu’il y avait une chance que j’y arrive ! Au bout d’un moment, j’ai réalisé que je ne pouvais tout simplement pas atteindre son niveau, et j’ai en quelque sorte dévié vers des styles de guitare plus classiques et flamenco. Puis j’ai commencé à écouter des musiciens comme Hendrix et Cobain et je me suis dit : " Tu sais quoi ? Je peux faire du chaos. Je ne peux pas faire cette précision technique incroyable, mais ce que je peux faire, c’est créer un désordre. J’ai donc emprunté cette voie du bruit, du chaos et du carnage…. et de petits éléments sont restés avec moi."

Quelques mois après la sortie du 9ème album de Muse, Will Of The People, le groupe a offert à son public français une version spéciale du titre le plus émouvant de l’album, "Ghosts (How Can I Move On)", en duo avec Mylène Farmer.

Pour la toute première fois, Muse partage une chanson avec une artiste française, et cette collaboration sonne comme une évidence. Matt Bellamy a déclaré : "Nous avons toujours pensé que cette chanson et son émotion prendraient de l’ampleur avec une voix féminine puissante. Nous sommes ravis de partager "Ghosts" avec une artiste et une voix incroyables, merci Mylène, et de l’offrir maintenant à nos fans français."

Et Mylène Farmer s’est exprimée : " Matthew Bellamy m’a fait ce cadeau immense, l’accompagner sur cette magnifique chanson."

Muse s’arrêtera à Werchter le samedi 1er juillet dans le cadre du volet européen de leur tournée 2023.