Matt Bellamy de Muse à la chasse aux aliens avec le chanteur de Blink 182

L’animateur Ted Stryker a ensuite évoqué les actions mises en place par Tom DeLonge "pour amener le gouvernement à prendre les choses en mains", faisant référence à trois vidéos liées aux ovnis qui ont été partagées par le Pentagone en 2020 après avoir été publiées pour la première fois par DeLonge.

En septembre 2019, la marine américaine a également déclaré officiellement que les vidéos montrent des images de véritables objets "inconnus" violant l’espace aérien américain.

"C’est impressionnant. J’aime ça", a déclaré Bellamy. "Je pense que c’est bien de faire pression sur le gouvernement pour qu’il cherche des extraterrestres, ils doivent être là quelque part".

Lors d’une interview en 2017, Bellamy avait déclaré qu’il avait "peut-être" été enlevé par des extraterrestres.

En 2015, Tom DeLonge avait quitté le groupe qu'il avait créé en 1992. Il avait alors exprimé son souhait de consacrer son temps à la recherche et à la sensibilisation à la vie extraterrestre.

Entre-temps, le groupe Blink 182 a annoncé son retour avec le line-up d’origine en octobre avec le single "Edging".

Le groupe a aussi annoncé son retour en live ! Il s’agira de la plus grande tournée jamais réalisée, qui s’arrêtera chez nous le vendredi 8 septembre 2023 au Sportpaleis d’Anvers, avec en special guests : The Story So Far.

En ce moment, i​​​​​​l semblerait que le groupe travaille à la suite des titres "Anthem" et "Anthem Pt. 2".

Le premier était sorti en 1999 sur l’album Enema Of The State alors que le second figurait sur l’album de 2001, Take Off Your Pants And Jacket. Une version live de ce dernier était aussi présente sur l’album Untitled.