Mats Rits : "Je veux ramener Anderlecht au sommet du football belge avec une présence en Playoffs 1"

Mats Rits était de la partie lors de la conférence de presse d’Anderlecht, son nouveau club, à deux jours de la réception de Westerlo pour la 4e journée de Pro League.

"Même si je comprends que ce genre de transfert provoque certains ressentiments chez les supporters, il était temps d’écrire un nouveau chapitre de ma carrière", explique Mats Rits en conférence de presse ce vendredi. "Je n’ai aucune rancœur et c’était la meilleure décision pour moi en tant que joueur. J’ai eu cinq très belles années à Bruges et je ne les oublierai jamais."

Annoncé aussi à l’Union Saint-Gilloise, il n’y a pas vraiment eu de compétition face à Anderlecht. Le nouveau joueur des mauves s’est directement bien senti avec la proposition du club bruxellois.

"Pour moi, le sentiment était tout de suite bon avec Anderlecht. J’ai reçu la confiance du club et on a trouvé un accord personnel ici. Donc le choix était facile."

Un club qu’il aurait déjà pu retrouver depuis longtemps. Car Anderlecht s’était déjà intéressé à lui dans le passé : "C’est vrai, ce n’est pas la première fois qu’Anderlecht s’intéresse à moi. À 16 ans déjà, mais j’ai choisi le Beerschot parce que c’était plus simple de rester près de chez moi et dans la même école. Et puis, il y a cinq ans, Anderlecht était intéressé aussi. Mais Bruges était plus rapide et plus concret. J’ai alors décidé de signer là-bas."

Avec un tel pedigree, Anderlecht a attiré un joueur d’expérience qui pourrait aider son équipe : "Anderlecht a beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de qualités. Et je pense qu’il cherchait un joueur avec beaucoup d’expériences. J’ai joué déjà pas mal en Pro League et je vais essayer d’aider les jeunes. Mais en même temps, je compte donner mon maximum sur le terrain. Je veux ramener Anderlecht au sommet du football belge. Et la première chose que l’on vise cette saison, c’est une présence en Playoffs 1."

Pour cela, il faudra déjà prendre des points ce dimanche lors de la réception de Westerlo pour le compte de la 4e journée de championnat.