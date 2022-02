Le moment venu de lui soumettre le rituel des petits papiers : une boîte d’une douzaine de papiers en lien avec sa carrière. Il doit en tirer cinq à l’aveugle… et commenter.

Premier papier : ARCHITECTE. " Je viens d’une famille d’architectes : mon grand-père l’était, mon père l’est toujours. Depuis tout petit, j’assiste à des réunions de chantier… Et quand on a construit notre maison avec ma femme, je décryptais facilement tous les plans… alors que ma femme ne comprenait rien ! (clin d’œil) Ma position sur le terrain, c’est un peu comme un architecte : des problèmes se posent, et il faut trouver des solutions. J’ai toujours ce désir d’apprendre et de comprendre. J’ai essayé les études supérieures… et je suis de près l’actualité : le conflit Russie-Ukraine, etc. C’est important de savoir dans quel monde on vit… "

Deuxième papier : VAR. (Il hausse les yeux au ciel) " Le VAR est une très bonne avancée, le problème c’est le temps que ça met… Il y a les situations claires et nettes comme le hors-jeu… et même si on vous annule un but pour un centimètre, il faut l’accepter ! Après, il y a les interprétations pour un hands ou un duel… et c’est là que comme joueur, on est souvent frustrés… Il faudrait mettre dans le bus du VAR un ancien joueur pour aider les arbitres… qui n’ont pas toujours le bon feeling et qui appliquent le règlement à la lettre en oubliant l’esprit du jeu. Moi aussi, je râle sur les arbitres, car le foot est un sport d’émotions… mais je reconnais que c’est un métier difficile. Mais je ne triche jamais et je ne simule pas… mais je suis aussi un joueur de temporisation : je ne vais pas chercher le contact comme des Theo Bongonda ou Noa Lang… "