Matrix en vrai : la Chine crée des utérus artificiels humains autonomes gérés par une IA

Pour l’instant on ne vous parle que d’embryons de souris mais les tests humains ont déjà été réalisés. Cependant, la loi ne leur permet pas d’aller plus loin que 14 jours de développement donc on ne sait pas si ce système est capable de créer des êtres humains.

La question éthique est évidemment très complexe dans ce procédé (et le nombre de films de science-fiction qui en parlent n’est pas sans nous montrer l’ampleur des problèmes qui peuvent subvenir) mais Sun Haixuan, le directeur de recherche, penche du côté des informations incroyables que l’on pourrait découvrir sur le développement du fœtus humain : "il reste encore de nombreux mystères non résolus sur la physiologie du développement embryonnaire humain typique". En effet, un utérus artificiel pourrait réduire la mortalité des grands prématurés mais aussi permettre aux femmes qui ont des risques à la grossesse et l’accouchement d’avoir un enfant malgré tout.

Même si Sun Haixuan estime que les gains de connaissances seraient bénéfiques pour le monde entier, selon lui, aucun hôpital ne voudra prendre la responsabilité de faire quelque chose d’illégal.