Matmatah : découvrez le nouvel album sur Classic 21

Cinq ans après le succès de Plates Coutures et de la tournée colossale qui s’en est suivie, Matmatah revient avec un sixième album hors normes. Le groupe explose les formats, s'affranchit des conventions et se retrouve ainsi délicieusement contraint de sortir...un double album. Après un départ d’écriture stoppé net, la frustration d’être brusquement séparés pendant des mois a imposé au groupe une méthodologie radicalement différente où chacun, de son côté, a pris le temps d'aller au bout de ses idées.



Quand vient le temps des retrouvailles, les compositions s'entrechoquent, se réorganisent et donnent vie à une chronique, celle de quatre années singulières. Quatre années d’expériences musicales et de collaborations artistiques inédites qui confèrent à cet album, entièrement réalisé par le groupe lui-même, un spectre de couleurs plus étendu que jamais. Aussi improbable que cela puisse paraitre, les chansons s’enchainent à merveille. Elles se ressemblent par leurs différences, comme les enfants d’une famille enfin recomposée. Elles résument et nous dévoilent tout ce qu’est Matmatah en 2023, des racines aux pointes d’humour, du jeu des mots aux enjeux des maux, de l’amour automnal à l’allergie printanière. Un véritable foisonnement.