Matin Première débarque en télévision sur La Trois !

Matin Première : c’est un éclairage de l’actu par les acteurs de terrain et les experts. Ce sont des reporters sur le terrain. Ce sont les positionnements des décideurs politiques et économiques. C’est un focus sur l’actu chaude et une revue de presse détaillée. Ce sont des débats contradictoires et variés. Et au final, c’est une information claire et précise.

Dès la rentrée du 29 août, Matin Première proposera aussi une séquence européenne et internationale dans la dernière tranche de l’émission.

Et une semaine sur deux, Matin Première sera en lien avec les auditeurs grâce à la séquence "Et vous dans tout ça ?" pour répondre aux questions qui préoccupent les Belges. François Heureux accueillera aussi chaque semaine Arnaud Ruyssen pour évoquer les enjeux climatiques, démocratiques et économiques analysés dans son émission "le Tournant".

► Matin Première, tous les jours de la semaine de 6h à 9h sur La Première et sur La Trois.