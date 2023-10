Matin Première a pris le train en direction de la gare de Namur

Comme des centaines de milliers de Belges, l'équipe de Matin Première est montée dans le train ce jeudi 5 octobre, direction la gare de Namur. François Heureux, Sophie Brems et leur équipe de journalistes et chroniqueurs sont venus à la rencontre des navetteurs et se sont penchés sur le réseau et les investissements de la SNCB.

Retards historiques enregistrés en 2022, manque de personnel, travaux qui s'éternisent... De nombreux problèmes font parfois dérailler sa ligne de conduite. Quel sera le futur du train en Belgique et que met-on en place pour résoudre ces manquements ? Que pensent les citoyens du service offert par la SNCB ? Quel est le quotidien des travailleurs de la SNCB et comment s'organisent-ils en cas de retard ? Que coûte réellement ce mode de transport et quels investissements seront réalisés ? Matin Première a reçu de nombreux invités pour répondre à ces questions et analyse les comptes du rail belge.

Lors de cette émission spéciale dans l'une des stations les plus fréquentées du pays, découvrez les dessous du plan de transport 2023-2026 qui prévoit 2000 trains supplémentaires par semaine.

Matin Première n'arrive pas uniquement sur le rail. Cette saison, toute l'équipe de la matinale de La Première sera encore plus proche de vous : d'autres émissions seront tournées en direct aux quatre coins de la Wallonie, pour partir à la rencontre des citoyens et pour décortiquer l'actualité locale et les thématiques qui vous préoccupent, à moins d'un an des prochaines élections.