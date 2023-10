Mathys Tel, la nouvelle arme offensive des U21 de Thierry Henry et le prochain gros talent français

Arrivé au Bayern Munich à l’été 2022 pour 20 millions d’euros alors qu’il n’avait que 17 ans, le jeune Français commence à se faire une place de choix comme joker de luxe à la pointe de l’attaque munichoise. Et il impressionne de plus en plus.

"Il donne simplement plus de jus, à chaque entraînement, à chaque match. Il s’est extrêmement bien développé et ça fait plaisir de le regarder", a loué Joshua Kimmich, l’un des leaders du vestiaire munichois.

Depuis le début de saison sous les couleurs du Bayern, le jeune attaquant a déjà claqué 6 buts et délivré un assist en 11 bouts de matches (309 minutes). Il est donc décisif toutes les 44 minutes.

"Il a une influence depuis le banc, c’est une arme pour nous actuellement. On sait que l’on peut renverser des matches avec lui, et on sait ce qu’il peut nous donner du banc", a d’ailleurs souligné Thomas Tuchel, son coach au Bayern Munich.

"Mathys est vraiment sur le bon chemin, c’est un très bon jeune joueur. Il est positif et il accepte son rôle. Il veut apprendre à chaque séance d’entraînement et a décidé de s’établir au Bayern. Je suis très content qu’il soit au Bayern. Et il est aussi content avec nous", a estimé après le choc contre Leverkusen Christoph Freund, le nouveau directeur sportif des Bavarois.

Cette saison, il va continuer son apprentissage du très haut niveau aux côtés de l’un des meilleurs au monde à son poste, un certain Harry Kane. "Ce que j’aime le plus chez lui, c’est la façon dont il s’entraîne avec le but et le désir de s’améliorer. C’est tout ce qu’on lui demande à son âge. Il a un réel impact à chaque fois qu’il joue", a apprécié le meilleur réalisateur de la sélection anglaise.

S’il est encore un peu tôt pour le voir appelé par Didier Deschamps, Mathys Tel est cependant le futur de l’attaque des Bleus. De là à déjà le voir à l’Euro 2024 comme surprise ? Alors qu’Olivier Giroud est sur la fin de sa carrière et que Kolo Muani a du mal à marquer avec les Bleus, un nouveau prétendant au poste 9 pourrait surgir.