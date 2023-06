Mathis et la Forêt des Possibles – la première bande non dessinée, hélas…

Au vu du résumé, on pourrait se dire :" Tiens, voilà une sympathique BD sous forme de conte pour enfant" (Il est destiné aux lecteurs à partir de 9 ans).

Sauf que, il s’agit de tout simplement la première bande dessinée illustrée par une IA, Midjourney en l’occurrence, drivée par les instructions de Jiri Benkovski son auteur, ci-devant collaborateur scientifique à l’Université de Genève et spécialiste en métaphysique, en philosophie de l’esprit et en esthétique (rien que ça).

Bon, loin de moi l’idée de refuser toute avancée technologique ou, plus simplement, l’IA de façon générale, mais bon… peut-on encore décemment appeler une histoire dont l’entièreté des illustrations provient d’un logiciel une bande dessinée ?

N’assiste-t-on pas ici à la fin programmée d’une forme d’expression artistique ? Qui à l’avenir – si ce n’est le respect éventuel dû aux auteurs — empêchera un éditeur de demander à l’IA "Tiens, fais-moi un Tintin, voilà l’histoire, et débrouille-toi pour que ça fasse Ligne Claire, comme du Hergé" ?

On l’a vu récemment avec un autre personnage emblématique, refiler un personnage à un auteur pour créer de nouveaux albums, quitte à ce que ce soit contre la volonté de son créateur original, les éditeurs sont déjà sur le coup… Alors demander de faire de même à un "cerveau" artificiel, pourquoi pas ? C’est encore plus facile et moins cher. L’éditeur à tout de même le bon goût d’avertir le lecteur de l’entourloupe et l’auteur explique sa démarche en conclusion du tome mais, dans le futur, tous auront-ils cette correction ?

Alors, à l’avenir, quid de l’originalité, de la patte particulière d’un auteur, de sa personnalité, toutes choses que – malgré les efforts des programmeurs — l’ordinateur ne pourra imiter ?

Si de pareilles initiatives devaient devenir la norme, le 9e Art y perdrait rien de moins que son âme et sa singularité, pour le malheur de millions de lecteurs.

Denis MARC

(Chronique entièrement écrite à l’aide d’un cerveau naturel un peu énervé)