Mathilde, toutes les reines sont en elle

La Reine Astrid devenue un mythe après son décès accidentel à l'âge de 29 ans, est la première reine qui se montre attentive et attentionnée vis-à-vis de ses enfants même si de nombreuses nounous et précepteurs vivent au palais. Mathilde et Philippe qui partageaient le même désir de former une famille s'investissent personnellement et sans compter auprès de leurs enfants.