Mathilde, le cheval, l’accident, la passion au service des autres

"J’accueille tout le monde ! De la petite enfance aux personnes âgées en passant par la personne adulte valide, plutôt valide ou porteuse d’un handicap. On peut aussi bien monter, travailler à côté, travailler en liberté, aller en attelage, en calèche. Tout ça ce sont des moyens pour atteindre des objectifs. Ça peut être quelque chose de moteur ou psychoaffectif. Tout vraiment peut-être travaillé avec les chevaux !"

Le petit Loulou se sent vivre sur le dos de Plume. C’est beau. Les mots, les gestes de Mathilde l’invite à s’ouvrir. On ne parle pas de guérisons en hippothérapie, on parle de construction, d’accompagnement à mieux vivre les suites d’un accident de la vie.

"Il n’y a pas des guérisons mais oui il y a des gens qui viennent ici et qui vont mieux, ça c’est certain ! On le voit au quotidien tous ces sourires, toutes ces caresses, toute cette relation qui naît au quotidien. Parfois, je trouve surtout qu’on est un tremplin vers autre chose. Il y a l’aspect motivation, la relation avec l’animal et on est là pour déclencher un processus chez la personne. Et ce que je recherche vraiment, c’est vraiment le contact avec les chevaux au quotidien et c’est vraiment cette relation à deux, cet échange qu’on peut avoir avec eux."

Et lorsque je lui demande simplement de quoi elle est fière, elle me répond "de pouvoir partager ça avec tous et de permettre autant à un petit enfant qui arrive ici qu’une personne porteuse d’un handicap de pouvoir pratiquer aussi bien l’équitation ou de vivre une expérience avec les chevaux."

En toute sincérité signée Mathilde !