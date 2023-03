Mathijssen : "Si des Diables U21 sont sur le banc chez les A, qu’ils viennent à l’Euro avec nous"

Pour préparer l’échéance du mois de juin, les Espoirs ont élu domicile à Algorfa, dans un hôtel coquet logé au milieu d’un golf. C’est de là qu’ils préparent les deux rencontres amicales (contre la Tchéquie ce vendredi puis contre le Japon, lundi). Un programme soutenu de deux séances quotidiennes leur permet de répéter les gammes tactiques, les circuits de passe et les automatismes. "Tout est fait dans ce but unique de l’Euro U21," détaille le coach, qui peut compter sur un staff dans lequel on retrouve Olivier Deschacht ou Thomas Buffel. "Cela faisait des mois que je n’avais plus vu le groupe, il fallait prendre acte de ceux qui ont passé le cap des Diables, et accueillir les nouveaux sur lesquels on va également compter." Le sélectionneur profite de cette semaine en vase clos pour étudier les comportements de ses poulains. "Qu’on gagne ou qu’on perde contre la Tchéquie et le Japon, c’est plutôt anecdotique. Je vais continuer d’emmagasiner des informations pour constituer le groupe du mois de juin."