Mathieu Vande Velde, du restaurant "Le Roannay" à Francorchamps, doublement récompensé par le Guide Michelin 2023

Mathieu Vande Velde, chef du restaurant "Le Roannay", récemment rouvert à Francorchamps, a été doublement récompensé lors de la dernière édition du Guide Michelin, présentée ce lundi au Théâtre royal de Mons. Après avoir été désigné "Jeune Chef" de l'année, Mathieu Vande Velde a en effet également reçu sa première étoile.

A l'issue de la cérémonie, le jeune chef s'est dit très ému: "Il faut se rendre compte que c'est incroyable pour nous en tant que jeunes. Ça fait six ans que je travaille dans des restaurants deux étoiles. Chaque année, je regarde la cérémonie, je regarde en me disant, peut-être qu'un jour on sera là. D'avoir l'honneur d'être là aujourd'hui, c'était déjà incroyable. De rentrer dans cette famille du Guide Michelin, et en plus, par "la grande porte", en ayant les deux prix... on ne s'y attendait pas."

Le chef de 24 ans, ancien candidat de l'émission "Top Chef", a pris les commandes des cuisines du restaurant "Le Roannay" à sa réouverture il y a moins d'un an avec le chef David Martin.

Lors de la remise des prix, les inspecteurs ont souligné "son impressionnante connaissance des produits", "sa technique" et "son sens des associations", ainsi que "son état d'esprit très mature".