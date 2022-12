Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock : tiens, tiens, comme on se retrouve…

Ce dimanche 4 décembre, le cyclocross d'Anvers, 8e des 14 épreuves de la Coupe du monde, marque les retrouvailles entre les trois derniers champions du monde de cyclocross : Wout van Aert (2016, 2017 et 2018), Mathieu van der Poel (2015, 2019, 2020 et 2021) et Tom Pidcock (2022).

Le premier duel de la saison entre les deux patrons de la discipline van Aert et van der Poel va finalement se transformer en un affrontement à trois, Pidcock ayant décidé de se joindre aux deux mutants à Anvers. Ce sera la première fois depuis Heusden-Zolder en décembre dernier que le trio magique sera présent sur la même course. Enfin, peut-être est-il encore trop tôt pour parler de "trio". Si le Britannique a bien enfilé son premier maillot arc-en-ciel chez les pros en s'imposant sur le circuit de Fayetteville, aux États-Unis, le 30 janvier dernier, il faut souligner l'absence des deux autres cadors, qui avaient déjà mis un terme à leur saison à ce moment de l'année.

Les chiffres sont d'ailleurs clairs : sur les 20 courses lors desquelles les trois protagonistes étaient présents, Tom Pidcock n'est jamais reparti avec la victoire. Mathieu van der Poel est celui qui en a remporté le plus (15) devant Wout van Aert (seulement 4). Un seul homme était parvenu à vaincre ces trois coureurs en la personne du Belge Daan Soete, à Lokeren, en 2018.