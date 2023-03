Mathieu Van der Poel vise un troisième succès au Tour des Flandres : "Devenir co-recordman serait beau"

Vainqueur sortant Mathieu Van der Poel pourrait remporter le Tour des Flandres pour la troisième fois en quatre ans dimanche. Le Néerlandais de 28 ans deviendrait ainsi membre d’un club sélect qui ne compte aujourd’hui que six coureurs : Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabian Cancellara.

"Je le savais, mais je n’y ai pas encore réfléchi. Gagner une fois le Tour des Flandres, c’était un objectif. Mais je ne me focalise absolument pas sur un chiffre. Ce serait bien", a-t-il déclaré deux jours avant la 107e édition de la "Vlaanderens Mooiste" dans un communiqué de presse de son équipe Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel, Wout van Aert et le Slovène Tadej Pogacar, sont considérés comme les trois grands favoris dimanche. Le trio a dominé l’E3 Harelbeke la semaine dernière, et van Aert s’était imposé au sprint devant son rival néerlandais. On s’attend à ce que les trois hommes marquent la course dimanche.

"Avant la course, je ne vais certainement pas me fixer sur une bagarre à trois. La course est imprévisible. Il peut y avoir de bons coureurs qui anticipent. Et il peut y avoir des coureurs qui émergent, qui ont travaillé différemment, plus spécifiquement en vue du Ronde et qui seront également capables de résister dans les passages cruciaux. Il est trop facile de dire que nous allons tous les trois dominer", estime Van der Poel.

Néanmoins, le Néerlandais est conscient que van Aert et Pogacar vont animer la finale avec lui. "Ils sont tous les deux dangereux à leur manière. Tadej préfère rouler seul jusqu’à l’arrivée. Il essaiera de nous lâcher sur les monts. Et puis, Wout est le client le plus difficile au sprint", explique-t-il.

Dans un "scénario idéal", Van der Poel aimerait arriver seul dimanche. "Les trois dernières éditions, nous avons toujours roulé à deux jusqu’à l’arrivée à Audenarde. Arriver seul serait quelque chose de spécial, mais ce n’est pas évident car après le Paterberg, la route est encore longue et n’est pas comparable au final de Milan-Sanremo. Quoi qu’il en soit, j’espère un scénario dans lequel je me battrai pour une troisième victoire".

À propos de l’E3 de vendredi dernier, sa dernière course avant le Ronde, Van der Poel a déclaré qu’il pensait avoir fait "une très bonne course". "Bien sûr, j’aurais préféré gagner, mais Wout a été un peu plus fort au sprint. En course, je me sentais vraiment parmi les meilleurs et c’est ce que je retiens. Même si l’on ne peut pas tout à fait comparer l’E3 avec le Ronde, qui est quand même beaucoup plus long".