Mathieu van der Poel vise le titre mondial sur route, avant de reprendre le cyclocross

Mathieu van der Poel sait que ce parcours lui conviendra bien, un tracé qui rappelle celui de l’Amstel (course qu’il a remportée en 2019). Les absences de Mads Pedersen, Tom Pidcock, Alejandro Valverde et l’incertitude concernant l’état de forme de Julian d’Alaphilippe, pourrait faire les affaires de MVDP. Mais pour aller chercher son premier maillot arc-en-ciel sur route, le Néerlandais devra être plus fort de l’armada noire, jaune, rouge, emmenée par Wout van Aert et Remco Evenpoel.

Après les mondiaux, Mathieu van der Poel repartira dans les labourés, avec 10 à 15 cyclocross prévus, avant de reprendre la saison 2023 sur route.