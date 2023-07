Mathieu van der Poel, un poisson-pilote rêvé - mais déclassé - pour Philipsen : "Il me suit les yeux fermés"

Jasper Philipsen a pu compter sur un Mathieu Van der Poel exemplaire mardi pour l’emmener vers la victoire sur la 4e étape du Tour de France 2023. Le Belge n’était en effet pas placé de manière optimale dans la dernière ligne droite et a dû s’appuyer sur un travail extraordinaire du néerlandais pour remonter de précieuses positions et conclure magistralement le travail de son équipe.

"C’était vraiment dangereux. Plus que lundi. Les derniers virages étaient difficiles à gérer", a réagi Mathieu van der Poel au micro de Jérôme Helguers après l’arrivée alors que plusieurs chutes ont émaillé le final dans le circuit automobile de Nogaro.

Bien après l'arrivée de l'étape, le petit-fils de Raymond Poulidor a été déclassé et perdu sa 16e place pour avoir joué des coudes pour se frayer un chemin vers la ligne d'arrivée, une manœuvre jugée dangereuse pour Biniam Girmay, selon le jury des commissaires.

"Dans la dernière ligne droite, Jasper m’a crié qu’il était encore dans ma roue. J’ai alors trouvé un petit trou pour y aller et après je pense avoir lancé un très bon sprint pour lui. J’ai la puissance pour assurer ce rôle de poisson-pilote. Jasper me suit les yeux fermés. Il a beaucoup de confiance en moi et ça me donne aussi envie de travailler pour lui. Il finit le travail presque toujours, c’est bien pour l’équipe aussi".

Van der Poel n’a enfin pas caché que ce boulot de poisson-pilote n’était "pas sans risque" bien qu’il soit source de satisfaction. "Cela m’a réussi deux fois et je pense que le Tour de France est déjà réussi pour nous", a conclu Van der Poel.