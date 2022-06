Mathieu van der Poel sur le grand départ au Danemark : "les gens sont vraiment excités par le départ, c’est beau à voir"

Les coureurs du Tour de France ont paradé sur le podium de présentation ce mercredi à Copenhague. On y a aperçu un Mathieu van der Poel tout sourire. Le Néerlandais profite de cette escapade au Danemark, pays de cyclisme dont la ferveur serait aussi proche que celle des Néerlandais. Une info dont a douté van der Poel, qui n’a pas hésité à plaisanter au micro de Jérôme Helguers : "Je ne sais pas si c’est possible. Non, c’est vraiment joli. J’ai fait un entraînement tout à l’heure et c’est vraiment un beau pays quand le soleil est là. Je pense que les gens sont vraiment excités par le départ. C’est beau à voir".

Le Néerlandais avait porté le maillot jaune l’année dernière mais avec le chrono initial de cette édition 2022, il sait que la tâche sera compliquée : "Je pense que ça va vraiment être difficile pour moi de prendre le maillot dans le contre-la-montre contre les spécialistes mais je vais tout donner et essayer de tenir l’écart aussi petit que possible. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans les étapes suivantes. On va voir ce que ça va donner".

Pourtant, van der Poel avait étonné sur le Giro, réalisant deux très bons chronos mais le Néerlandais tempère : "Il était vraiment pas mal mais je pense que ce n’était pas contre les spécialistes. Mais si je peux perdre peu de temps, il y a peut-être des choses à faire les jours suivants".

On pourrait donc voir Mathieu van der Poel et Wout van Aert batailler pour récupérer le maillot au vainqueur du contre-la-montre lors des étapes suivantes.