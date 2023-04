Mathieu Van der Poel sceptique sur le nouveau système de pression des pneus : "Si ça marchait ça serait magique…", Laporte convaincu

Christophe Laporte figure parmi les coureurs de l’équipe Jumbo-Visma qui utiliseront le système. Le Français semble convaincu par l’efficacité de cette trouvaille.

"Ça marche, sinon on ne l’utiliserait pas. C’est simple. On a un bouton sur lequel on appuie pour ajuster la pression des pneus. On choisit à l’avance deux ou trois pressions qu’on veut utiliser et on choisit à notre guise. Il n’y a pas de limites quant au nombre de fois où on peut l’utiliser. Je ne sais pas si ça peut faire une grande différence. Ça joue au niveau du confort sur les pavés. C’est quelque chose intéressant et ce n’est pas très compliqué à utiliser."