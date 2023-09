Mathieu van der Poel s’impose sur la Super 8 Classic, sa première victoire en arc-en-ciel

Mathieu van der Poel a remporté la 13e édition de la Super 8 Classic (1.Pro), disputée samedi sur 203,6 km entre Brakel et Haecht. Le Néerlandais d’Alpecin-Deceuninck s’offre ainsi un premier succès avec son maillot arc-en-ciel de champion du monde glané en août à Glasgow.

Pour ajouter un 46e succès à sa carrière, sa 6e de l’année, Mathieu van der Poel, 28 ans, a devancé dans un sprint à six le Français Antony Turgis (TotalEnergies), 2e et Florian Vermeersch (Lotto Dstny), 3e.



Quatrième du GP de Wallonie mercredi, Mathieu van der Poel succède à Jordi Meeus au palmarès de l’épreuve, anciennement appelée Primus Classic.



Mathieu van der Poel est d’abord sorti à 70 km de l’arrivée pour aller d’abord rejoindre deux des fuyards du jour le Néerlandais Frank van den Broek (Development Team dsm-firmenich) et Gilles de Wilde (Flanders-Baloise). Pour sa deuxième sortie du peloton, le Néerlandais s’est retrouvé dans un groupe de sept à l’avant avec son coéquipier Gianni Vermeersch, Florian Vermeersch (Lotto Dstny), le Néerlandais Lars Boven (Jumbo-Visma Development Team), le Français Antony Turgis (TotalEnergies) et le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) alors que Frank van den Broek a chuté à 12 bornes de l’arrivée.



Ce petit groupe a conservé de toute justesse son avance sur le peloton pour se jouer la victoire au sprint. La Super 8 Classic devait être le théâtre du dernier affrontement de la saison sur route entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert (Jumbo-Visma).



Le vice-champion du monde avait toutefois renoncé vendredi, tout comme Arnaud De Lie et Jasper De Buyst, deux des hommes en forme de la formation Lotto Dstny.